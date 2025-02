O aumento do número de macacos tem sido um problema frequente no Sri Lanka - Ishara S. Kodikara / AFP

Publicado 11/02/2025 12:51 | Atualizado 11/02/2025 13:14

Um macaco, que subiu em uma estação de energia, causou um apagão energético de grandes proporções no Sri Lanka. A falta de energia elétrica impactou 22 milhões de pessoas, assim como hospitais e estações de tratamento de água.



De acordo com o jornal New York Post, o apagão ocorreu no último domingo (09), por volta das 12h, em um dia com temperatura de mais de 30°. O ministro de energia, Kumara Jayakody, informou, em entrevista coletiva, que o problema foi causado devido ao contato do animal com o circuito.

A empresa Ceylon Electricity Board, que controla a rede elétrica do país, emitiu uma nota pedindo desculpas pelo ocorrido, mas não explicou como o macaco causou o curto no local. No entanto, a ilha já vem enfrentando problemas de energia devido a sua rede possuir uma tecnologia desatualizada, assim, podendo ocasionar em interrupções a qualquer momento.



Em 2022, o país asiático teve crises energéticas junto a uma instabilidade no setor da economia, faltando combustível e sendo necessário racionar energia até por 13 horas ao dia.

O aumento do número de macacos tem sido um problema frequente no Sri Lanka. Estima-se que o macaco toque, uma espécie de macaco nativa do local, esteja crescendo na ilha, com uma população entre 2 e 3 milhões. Eles costumam aparecer nas aldeias em busca de comida.