Guerra iniciou no ataque do Hamas em 7 de outubro de 2023 - AFP

Publicado 13/02/2025 07:48 | Atualizado 13/02/2025 07:52

O movimento islamista palestino Hamas afirmou nesta quinta-feira (13) que está comprometido com o acordo de trégua em Gaza, com a condição de que Israel cumpra sua parte, no momento em que os mediadores pressionam pela continuidade da aplicação do acordo.

"Estamos dispostos a implementar (o acordo) e obrigar a ocupação (Israel) a cumpri-lo plenamente", afirmou Abdel Latif al Qanu, porta-voz do Hamas, em um comunicado.

"Os mediadores estão pressionando (...) para que o processo de troca de reféns seja retomado no sábado", acrescentou.

O cessar-fogo em vigor entre Israel e Hamas desde o dia 19 de janeiro de 2025 marca uma importante pausa nas hostilidades na Faixa de Gaza, após 15 meses de conflito. A guerra se iniciou com um ataque do Hamas no dia 7 de outubro de 2023, quando 1.200 pessoas foram mortas e outras 251 foram levadas como reféns.