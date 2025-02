Veículo avançou contra pedestres no Centro da cidade de Munique - Reprodução/redes sociais

Publicado 13/02/2025 07:46 | Atualizado 13/02/2025 10:17

Um veículo avançou contra um grupo de pedestres nesta quinta-feira (13), em Munique, sul da Alemanha. Segundo o Corpo de Bombeiros, pelo menos 28 pessoas ficaram feridas.

"Vários deles em estado grave, e alguns com risco de morte", disse o porta-voz dos bombeiros, Bernhard Peschke.

A polícia informou nas redes sociais que o incidente aconteceu no Centro da cidade, que recebe nesta quinta a abertura da Conferência de Segurança.

De acordo com as autoridades, o suspeito do atropelamento foi preso no local e há uma operação em larga escala em andamento perto da estação central de trem.

O motorista é um cidadão afegão que esperava uma decisão sobre pedido de asilo. Ele já era conhecido da polícia local por conta de crimes envolvendo drogas e furtos, segundo as autoridades locais. "Suspeita-se que seja um ataque - as investigações apontam para isso", afirmou o governador da Baviera, Markus Söder, aos repórteres no local.

A imprensa local afirma que o automóvel, um Mini Cooper, atingiu um grupo de trabalhadores em greve do sindicato Verdi, e que ambulâncias chegaram rapidamente ao local.

A Conferência de Segurança de Munique deve começar na sexta-feira (14) durando até o domingo (16) e receberá autoridades mundiais como o vice-presidente dos EUA, J.D Vance, e o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, que chegarão mais tarde ainda nesta quinta.



Atropelamento em mercado

Em dezembro, um carro também avançou e atropelou um grande grupo de pessoas em um mercado de Natal na cidade de Magdeburg, no leste da Alemanha. Segundo o chefe de Governo da região de Saxônia-Anhalt, Reiner Haseloff, pelo menos cinco pessoas morreram e mais de 200 ficaram feridas.

O motorista do carro foi preso, informou a dpa, citando autoridades governamentais não identificadas no estado de Saxônia-Anhalt. O porta-voz do governo regional, Matthias Schuppe, e o porta-voz da cidade, Michael Reif, disseram que suspeitavam que foi um ato deliberado.

O suposto ataque ocorreu um dia após o oitavo aniversário de um ataque a um mercado de Natal em Berlim. Em 19 de dezembro de 2016, um extremista islâmico atropelou uma multidão de frequentadores do mercado de Natal com um caminhão, deixando 13 mortos e ferindo dezenas de outros. O homem foi morto dias depois em um tiroteio na Itália.

*Com informações da AFP e Agência Brasil