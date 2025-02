Trump concedeu ao secretário de Estado, Marco Rubio, duas semanas para designar os grupos como terroristas - Andrew Caballero-Reynolds / AFP

Publicado 13/02/2025 08:05 | Atualizado 13/02/2025 08:52

O Departamento de Estado americano classificará como organização terrorista grupos criminosos da Colômbia, El Salvador, México e Venezuela, como parte de um decreto do presidente Donald Trump contra estes grupos, informou o jornal New York Times.

A lista inclui os grupos 'Tren de Aragua' da Venezuela, o 'Clan del Golfo' da Colômbia e a Mara Salvatrucha (MS-13), identificada como salvadorenha, embora tenha sua origem na Califórnia.

A medida será adotada depois que Trump assinou, em 20 de janeiro, um decreto no qual solicitava a adoção de ações enérgicas contra os cartéis de drogas, que "constituem uma ameaça de segurança nacional maior que a do crime organizado tradicional".

Trump deu ao secretário de Estado, Marco Rubio, duas semanas para designar os grupos como terroristas. A lista inicialmente contém oito organizações, mas pode sofrer alterações.

Com base nos depoimentos de cinco fontes que falaram sob a condição de anonimato, o New York Times informa que a designação como grupo terrorista também será aplicada aos mexicanos Cartel de Sinaloa, 'Cartel del Noreste', 'Cartel de Jalisco Nueva Generación', Família Michoacana e Cartéis Unidos, por sua participação no tráfico de drogas e no tráfico de migrantes.

O 'Clan del Golfo' é o principal cartel de narcotráfico da Colômbia e surgiu do que restou dos grupos paramilitares de extrema direita que foram desmobilizados nos anos 2000.

Fundado pelos irmãos Dairo Antonio e Juan de Dios Usuga, conhecidos como 'Otoniel' e 'Giovanni', o grupo era conhecido inicialmente como 'Exército Gaitanista da Colômbia' e insiste em ser tratado como uma organização política, não como um cartel.

Segundo o NYT, o grupo colombiano trabalha com os cartéis mexicanos para fornecer cocaína, droga que é contrabandeada para os Estados Unidos.

Uma das fontes citadas pelo jornal disse que o grupo também é acusado por seu papel no tráfico de migrantes, graças a seu controle sobre a selva de Darién, por onde passam migrantes em direção ao Panamá, na viagem a caminho dos Estados Unidos.

O New York Times também informou que os cartéis mexicanos mencionados trabalham estreitamente com o 'Clan del Golfo' para transportar clandestinamente migrantes para os Estados Unidos.