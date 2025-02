Equipes de segurança montam guarda no hospital onde as vítimas estão em Nova Delhi - AFP

Equipes de segurança montam guarda no hospital onde as vítimas estão em Nova DelhiAFP

Publicado 16/02/2025 07:37 | Atualizado 16/02/2025 09:23

Pelo menos 18 pessoas morreram em um tumulto em uma estação de trem em Nova Délhi, capital da Índia, neste sábado, 15, informou uma autoridade. O ministro-chefe interino de Nova Délhi, Atishi, disse que os corpos foram levados para o Hospital Lok Nayak Jai Prakash Narain, na capital.

O tumulto aconteceu quando milhares de pessoas estavam reunidas na estação ferroviária de Nova Délhi, esperando para embarcar em um trem para o local do festival hindu Maha Kumbh, no norte da Índia.

O primeiro-ministro Narendra Modi disse que estava "angustiado com o tumulto".

"Meus pensamentos estão com todos aqueles que perderam seus entes queridos. Rezo para que os feridos tenham uma recuperação rápida. As autoridades estão ajudando todos aqueles que foram afetados por essa confusão", disse ele no X, antigo Twitter.

O ministro das Ferrovias, Ashwini Vaishnaw, disse que foi ordenada uma investigação para descobrir o que levou ao tumulto.

Pelo menos 30 pessoas morreram em uma confusão no festival de seis semanas no mês passado, depois que milhões de hindus se reuniram para dar um mergulho nas águas sagradas do rio.