Crime aconeceu perto da praça principal do Centro da cidade de Villach - AFP

Publicado 16/02/2025 08:16

Um adolescente de 14 anos morreu e outras cinco pessoas ficaram feridas neste sábado (15) em um ataque com faca no sul da Áustria, informou a polícia, que afirmou ter prendido um solicitante de asilo sírio de 23 anos.



"Um homem atacou aleatoriamente transeuntes com uma faca" na cidade de Villach, declarou à AFP Rainer Dionisio, porta-voz da polícia. "Uma vítima, um rapaz de 14 anos, morreu", acrescentou.



O número de feridos subiu de quatro para cinco, sendo que dois estão em estado grave, informou o porta-voz. A vítima mais velha tem 36 anos.



O ataque ocorreu pouco antes das 16h locais (12h em Brasília) no centro da cidade, na província de Caríntia.



Um entregador de comida — também originário da Síria — viu o que estava acontecendo e atropelou o agressor com seu veículo, que ficou levemente ferido e pôde ser detido "logo após o ataque", disse Dionisio.



Segundo ele, o homem detido é um solicitante de asilo sírio com permissão de residência válida e sem antecedentes criminais, de acordo com informações preliminares.



Dionisio explicou que ainda não podiam precisar o motivo do ataque, mas estavam verificando testemunhos de que o atacante gritou "Allahu Akbar" (Deus é o maior).



O governador de Caríntia, o social-democrata Peter Kaiser, pediu as "consequências mais duras" por essa "incrível atrocidade".



O líder de extrema direita Herbert Kickl, cujo partido venceu as eleições nacionais realizadas em setembro pela primeira vez na história, mostrou-se "horrorizado" pelo ataque, qualificando-o como um "erro do sistema".



"Precisamos tomar medidas drásticas contra o asilo", afirmou em um comunicado. A Áustria acolhe quase 100 mil refugiados sírios.

O ministro do Interior da Áustria, Gerhard Karner, classificou, neste domingo (16), o esfaqueamento que como um "ataque islamista".



"É um ataque islamista que tem ligações com o EI [grupo jihadista Estado Islâmico]", afirmou o ministro em Villach, cidade do sul da Áustria onde ocorreu o incidente.



O suspeito, um solicitante de asilo sírio de 23 anos, foi radicalizado on-line "em um curto espaço de tempo", acrescentou.