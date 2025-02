Tranyelle Harshman, de 32 anos, atirou contra as quatro filhas dentro de casa nos Estados Unidos - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 17/02/2025 10:22 | Atualizado 17/02/2025 10:27

A menina de 7 anos que foi baleada na cabeça pela própria mãe na semana passada , nos Estados Unidos, morreu após cinco dias internada. O ataque, ocorrido no estado do Wyoming, também matou outras três irmãs da vítima.A criança faleceu na tarde de sábado (15) no Primary Children's Hospital, na cidade de Salt Lake. A família confirmou a morte por meio de uma declaração no site GoFundMe, em que foi criada uma campanha para arrecadar fundos para as despesas médicas."Ela lutou tanto até o último minuto! Seu corpo e seu cérebro passaram por muita coisa, a medicação ajudou, mas chegamos a um ponto em que as opções médicas estavam esgotadas e seu corpo só continuou a piorar", escreveram os familiares na página da campanha.Tranyelle Harshman, de 32 anos, atirou contra as quatro filhas dentro de casa, no condado de Big Horn, no último dia 10. Três das crianças morreram na hora. A quarta, de 7 anos, faleceu neste sábado (15).