Especialistas acreditavam que a espécie Cabeça-de-cobra de Chel estava extinta - Reprodução

Publicado 19/02/2025 10:55 | Atualizado 19/02/2025 11:14

Uma espécie rara de peixe foi encontrada três vezes na Índia em 2024, de acordo com pesquisadores locais. O que impressiona é que os especialistas acreditavam que este animal havia sido extinto há cerca de 100 anos.

Channa Amphibeus, também conhecido como Cabeça-de-cobra de Chel ou Peixe Cabeça-de-cobra, não era avistada desde que os últimos espécimes foram coletados, entre 1918 e 1933, na região do Himalaia, na índia.

Por conta disso, um artigo publicado na revista Zootaxa apontou que alguns cientistas desistiram de encontrar novos exemplares do animal e determinaram que ele estava extinto.

Os espécimes foram vistos após 92 anos nas margens do Rio Chel, na cidade de Kalimpong, em Bengala Ocidental, uma região do leste da Índia.

Apesar de cientistas procurarem pelo animal por muito tempo, ele era tratado como algo corriqueiro entre moradores desta região. Na ocasião, essas pessoas informaram que o peixe era, inclusive, uma fonte de alimento.

O biólogo Forrest Galante, que participou das expedições para encontrar o Cabeça-de-cobra de Chel, escreveu um texto comemorando o ocorrido em sua conta oficial do Instagram.

"Estamos entusiasmados por anunciar a redescoberta de Channa anphibeus, uma das espécies mais raras e esquivas do mundo! Descrita em 1840 a partir do sistema do Rio Chel, a espécie foi registrada pela última vez há mais de 80 anos, apesar de repetidas buscas e esforços científicos, levando alguns a considerá-la extinta e cimentando seu status mítico em ictiologia", escreveu.