Trump planeja emitir ordem executiva para demitir membros do conselho do Serviço Postal - AFP

Publicado 21/02/2025 10:41

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, planeja emitir uma ordem executiva para demitir os membros do conselho administrativo que supervisiona o Serviço Postal do país e absorver a agência para sua administração, sob controle direto do Departamento de Comércio americano, de acordo com duas autoridades do governo.

O conselho do Serviço Postal deve resistir à mudança e está explorando uma ação legal, disse uma autoridade. Não é possível determinar se o esforço do conselho seria capaz de impedir a ordem de Trump porque os integrantes são nomeados pelo próprio presidente dos Estados Unidos e confirmados pelo Senado.

Em dezembro, o republicano disse que tinha interesse em privatizar a agência, o que ele frequentemente buscou durante seu primeiro mandato. Fonte: Dow Jones Newswires.