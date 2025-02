Ashley solicitou na Justiça que Elon Musk faça um teste de paternidade - Reprodução/Tribunal dos EUA

Publicado 22/02/2025 19:22

Uma influenciadora entrou com uma ação na Suprema Corte do estado de Manhattan, nos Estados Unidos, alegando que o bilionário Elon Musk é o pai de seu filho de cinco meses. Além do reconhecimento da paternidade, ela solicita a custódia exclusiva da criança.

De acordo com os documentos apresentados na sexta-feira (21), a mulher, identificada como Ashley St. Clair, de 26 anos, afirma ter concebido o bebê durante uma viagem em janeiro de 2023. Ela pede que Musk seja submetido a um teste de DNA para confirmar a paternidade.



Segundo o jornal New York Post, a influenciadora anexou ao processo judicial uma foto do empresário segurando um bebê, além de supostas trocas de mensagens entre os dois. Em um dos diálogos, ela teria enviado uma foto dela com o recém-nascido no hospital, ao que o contato salvo como "EM" respondeu: De acordo com os documentos apresentados na sexta-feira (21), a mulher, identificada como Ashley St. Clair, de 26 anos, afirma ter concebido o bebê durante uma viagem em janeiro de 2023. Ela pede que Musk seja submetido a um teste de DNA para confirmar a paternidade.Segundo o jornal New York Post, a influenciadora anexou ao processo judicial uma foto do empresário segurando um bebê, além de supostas trocas de mensagens entre os dois. Em um dos diálogos, ela teria enviado uma foto dela com o recém-nascido no hospital, ao que o contato salvo como "EM" respondeu:

"Tudo bem?" e, na sequência, a mulher escreveu "Ele é perfeito". Por fim, "EM" respondeu "Estou ansioso para ver você e ele neste fim de semana".



Ashley alega que Musk não esteve presente no nascimento e encontrou o bebê apenas três vezes: duas em Manhattan, onde ela mora, e uma no Texas.



O dono do Tesla e da rede social X tem, até o momento, 12 filhos reconhecidos oficialmente, frutos de seus relacionamentos com Justine Musk, a cantora Grimes e Shivon Zilis. Uma das crianças que teve com Justine morreu pouco após o nascimento.