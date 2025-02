Mitchell Ring, ao lado do corpo da mulher que morreu durante o voo - Reprodução / A Current Affair

Publicado 25/02/2025 09:29 | Atualizado 25/02/2025 09:38

Uma mulher morreu durante um voo de Melbourne, Austrália, para Veneza, Itália, após ir ao banheiro do avião e o seu corpo foi colocado pela tripulação em um assento vago ao lado de um casal de passageiros. Eles deram detalhes sobre o caso em entrevista ao programa australiano "A Current Affair", transmitido nesta segunda-feira (24).

Mitchell Ring e Jennifer Colin afirmaram que a senhora, que não teve a causa da morte e identidade reveladas, passou mal ao lado de uma cabine e desmaiou. A equipe de bordo tentou reanimá-la, mas sem sucesso."Eles tentaram levá-la para a classe executiva, mas ela era uma mulher bem grande e eles não conseguiram fazê-la passar pelo corredor", contou Mitchell."Eles pareciam um pouco frustrados, então olharam para mim e viram que havia assentos disponíveis ao meu lado. Minha esposa estava do outro lado. Estávamos em uma fileira de quatro. Eles disseram: 'Você pode se afastar, por favor?', e eu apenas disse: 'Sim, sem problemas'. Então eles colocaram a senhora na cadeira em que eu estava."De acordo com o casal, os tripulantes não ofereceram um novo lugar a eles, mas um outro passageiro, que estava na fileira de trás, permitiu que Jennifer, nervosa com a situação, se sentasse ao lado dele. "Havia alguns assentos vagos que pude ver ao nosso redor", disse Ring.O homem, então, ficou as quatro horas restantes do trajeto com o corpo ao seu lado. Agora, o cônjuge busca retratações da Qatar Airways, responsável pelo voo, que se manifestou oficialmente."Em primeiro lugar, nossos pensamentos estão com a família do passageiro que infelizmente faleceu a bordo do nosso voo. Pedimos desculpas por qualquer inconveniente ou sofrimento que este incidente possa ter causado e estamos entrando em contato com os passageiros de acordo com nossas políticas e procedimentos", esclareceu a empresa, em comunicado.