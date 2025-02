Ursula von der Leyen convocou nesta terça-feira uma reunião para discutir ações estratégicas para o setor de aço da UE - Thomas Kienzle / AFP

Publicado 25/02/2025 09:39

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, convocou nesta terça-feira, 25, uma reunião para discutir ações estratégicas e direcionadas ao setor de aço na União Europeia (UE), em resposta às tarifas anunciadas pelo presidente dos EUA, Donald Trump. O encontro deve ocorrer no dia 4 de março e reunirá representantes "centrais" da indústria, fornecedores, membros da sociedade civil, entre outros.

"Frente aos desafios sem precedentes - salto nos custos de energia, problemas com material bruto, competição global injusta e novas tarifas dos EUA - a indústria de aço requer uma ação direcionada", afirmou von der Leyen, em nota. "Vamos garantir que a indústria europeia de aço continue competitiva e sustentável no longo prazo."

A chefe do braço executivo da UE defendeu que o diálogo estratégico será construído com base no "Compasso de Competitividade" criado pelo bloco e nas regras de "indústria limpa", para formar o Plano de Ação de Aço e Metais. Os pontos-chave do plano devem incluir passos para melhorar a competitividade, impulsionar a transição limpa, descarbonização, eletrificação e garantir relações comerciais justas.