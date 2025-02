Trump elogia trabalho de Musk, que lidera o DOGE, em meio a polêmicas - AFP

Trump elogia trabalho de Musk, que lidera o DOGE, em meio a polêmicasAFP

Publicado 26/02/2025 15:06

O empresário Elon Musk, que lidera o Departamento de Eficiência Governamental (DOGE, na sigla em inglês), disse que se o ritmo de despesas for mantido, os Estados Unidos entrarão em falência. Em meio a polêmicas e críticas sobre métodos para reduzir as despesas do governo federal, Musk foi convidado a falar pelo presidente dos EUA, Donald Trump, durante a primeira reunião de membros de seu gabinete nesta quarta-feira, 26.

"Não podemos sustentar o déficit do governo", disse Musk, citando que as ações tomadas para diminuir os gastos precisam ser rápidas para a redução do déficit até o ano fiscal de 2026.

Musk afirmou que é preciso economizar US$ 4 bilhões por dia a cada dia.

Elogio de Trump

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, elogiou o trabalho do empresário Elon Musk, que lidera o Departamento de Eficiência Governamental (DOGE, na sigla em inglês), em meio a polêmicas e críticas sobre métodos para reduzir as despesas do governo federal.

Musk foi convidado a falar durante a primeira reunião de membros do gabinete convocada por Trump nesta quarta-feira, 26.

De acordo com Trump, o departamento liderado por Musk busca US$ 1 trilhão em corte de despesas.