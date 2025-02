Matthew Hertgen, 31, é o principal suspeito de ter cometido o crime - Reprodução / X

Um ex-jogador de futebol universitário dos Estados Unidos chamado Matthew Hertgen, de 31 anos, foi acusado de comer o olho do seu irmão, Joseph, 26, após espancá-lo até a morte no apartamento da família, em Nova Jersey. O acusado também teria colocado fogo no gato de estimação deles, segundo o jornal "The New York Post".

Conforme a reportagem, Matthew chamou a polícia para denunciar que havia um incêndio e um corpo no prédio onde estava. Chegando ao local, os agentes encontraram os cadáveres do irmão dele, Joseph, e do gato, após ser queimado. Logo, o ex-atleta se tornou o principal suspeito.

Os agentes também encontraram talheres com sangue ao lado do corpo da vítima, levando os investigadores a acreditarem que Hertgen consumiu o globo ocular dele, além de um taco de golfe, que teria sido usado para espancar Joseph. Caso seja condenado, ele pode pegar uma pena de 30 anos à prisão perpétua.

"A denúncia alega que Matthew propositalmente ou conscientemente se envolveu em conduta que levou à morte de seu irmão mais novo e causou a morte de um gato que estava dentro da residência", disse o Gabinete do Promotor Público do Condado de Mercer em um comunicado.

Matthew compareceu ao júri pela primeira vez nesta quinta-feira (27), após cometer o crime na noite do último sábado (22). De acordo com a reportagem, ele não disse nada durante a breve videoconferência, em que o seu advogado fez o pedido, aceito pelo juiz, de mais uma semana para preparar a defesa. A nova audiência está marcada para 6 de março.