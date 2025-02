Cortes de financiamento podem impactar o que pode ser oferecido à comunidade LGBTQ+, segundo Kojo Modeste - Reprodução

Publicado 27/02/2025 15:55

O diretor da maior marcha do Orgulho do Canadá afirmou que os principais patrocinadores que têm negócios nos EUA retiraram seu apoio para evitarem ser vistos pelo governo de Donald Trump como favoráveis às iniciativas da comunidade LGBTQ+.



"Vimos grandes corporações retirarem seu apoio à marcha do Orgulho" LGBTQ+, disse à AFP Kojo Modeste, diretor-executivo do desfile anual na cidade de Toronto, em Ontário.



Modeste não quis mencionar as empresas que cortaram laços com o evento desde que Trump voltou à Casa Branca, em 20 de janeiro.



Destacou, no entanto, que a atitude estava "100% vinculada à decisão de Trump de cancelar os programas relacionados à política progressista de diversidade, equidade e inclusão social (DEI)".



"As organizações têm medo de serem marginalizadas, temem ser atacadas por apoiar a DEI, apoiar o movimento (LGBTQ+), apoiar iniciativas contra o racismo", acrescentou.



Ele ainda detalhou que existe um "fio comum" nos tipos de explicações dadas pelas empresas para seu afastamento desses desfiles, entre elas "revisão de mandatos" e dificuldades financeiras.

Os cortes de financiamento "podem ter um impacto em termos de quanto podemos oferecer à comunidade, mas sobreviveremos a isso", comentou.