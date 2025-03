Ministro da Defesa israelense, Israel Katz, deu declaração nesta terça-feira - AFP

Publicado 25/03/2025 12:31

Israel tomará mais território na Faixa de Gaza e lutará até que o Hamas seja exterminado se o grupo militante palestino continuar se recusando a libertar os reféns restantes, disse o ministro da Defesa israelense, Israel Katz, nesta terça-feira, 25.

As falas ocorrem a medida que mediadores continuam os esforços para salvar o acordo de cessar-fogo de Gaza, abalado pela renovação da guerra aérea e terrestre de Israel em 18 de março.

Enquanto isso, o parlamento aprovou o orçamento do Estado nesta terça, uma medida que fortalece a coalizão de governo do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, mesmo com o líder em apuros enfrentando uma pressão pública cada vez maior sobre a guerra e a crise dos reféns.

A votação do orçamento foi vista como um teste importante para a coalizão de Netanyahu, que é formada por partidos ultranacionalistas e ultraortodoxos que exigiram e, em grande parte, receberam grandes alocações para seus eleitores em troca do apoio ao pacote de financiamento.