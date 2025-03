Investimento busca proteger empregos ameaçados pelas medidas de Trump - AFP

Publicado 26/03/2025 11:44

O primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, afirmou que a guerra comercial iniciada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, "deixou a relação de proximidade entre os dois países sob mais pressão do que nunca antes". Durante um evento de campanha nesta quarta-feira, 26, ele reforçou o compromisso de seu governo em "usar todas as novas receitas de tarifas retaliatórias para apoiar os trabalhadores canadenses".

"O presidente Trump quer quebrar o Canadá para que os Estados Unidos tomem o nosso país", afirmou Carney, acusando seu adversário na eleição, Pierre Poilievre, de estar "alinhado" com o líder norte-americano.

O premiê também anunciou que, caso seja reeleito, criará um fundo de cerca de US$ 2 bilhões para fortalecer o setor automotivo canadense contra as tarifas impostas pelos EUA.

Segundo ele, o investimento busca proteger empregos ameaçados pelas medidas de Trump.

Carney ainda alertou que cidades industriais como Windsor, Oshawa, Oakville e Hamilton, em Ontário, e Saguenay, em Quebec, serão "muito afetadas pelas tarifas" do governo norte-americano.