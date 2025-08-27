Jornalistas exigem que Reino Unido pressione por proteção de colegas em GazaAFP
Jornalistas exigem que Reino Unido pressione por proteção de colegas em Gaza
Os comunicadores, membros do Sindicato Nacional de Jornalistas da Grã-Bretanha (NUJ), se reuniram em frente à residência do primeiro-ministro britânico, Keir Starmer
Jornalistas exigem que Reino Unido pressione por proteção de colegas em Gaza
Os comunicadores, membros do Sindicato Nacional de Jornalistas da Grã-Bretanha (NUJ), se reuniram em frente à residência do primeiro-ministro britânico, Keir Starmer
Atirador trancou crianças que rezavam em missa antes de ataque nos EUA, diz polícia
Homem, identificado como Robin Westman mantinha um canal no YouTube com conteúdo sobre armas e assassinos em massa
Zelensky diz que autoridades ucranianas se reunirão com membros do governo Trump na sexta-feira
Encontro em Nova York faz parte de esforços diplomáticos para encerrar a guerra com a Rússia
Dinamarca pede perdão a vítimas de campanha de contracepção forçada na Groenlândia
Ação aconteceu de 1960 a 1992
Tailandesa condenada a 43 anos de prisão por crime de lesa-majestade é libertada
Anchan Preelert divulgou vídeo no YouTube em 2021 criticando a monarquia do país
Ataque a tiros em escola católica dos EUA deixa ao menos duas crianças mortas e 14 feridos
Governador Tim Walz acompanha o caso e manifesta preocupação com alunos e professores
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.