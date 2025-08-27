Crianças estavam em uma missa comemorativa de volta às aulas quando foram atacadasAFP
Atiradora trancou crianças que rezavam em missa antes de ataque nos EUA, diz polícia
Robin Westman mantinha um canal no YouTube com conteúdo sobre armas e assassinos em massa
Desmatamento é responsável por mais de 28 mil mortes anuais por calor
Efeitos são ainda mais graves em países de baixa renda, diz estudo
Ex-diretor de escola recebe mais de 50 acusações de crimes sexuais e posse de pornografia infantil
Caso aconteceu em Wisconsin, nos Estados Unidos
Vídeo: carreata de Milei é alvo de pedradas durante evento de campanha próximo a Buenos Aires
Segundo a imprensa argentina, ataque ocorreu quando a van que transportava o presidente e equipe passava pelo centro do município
Polícia francesa investiga a descoberta de cinco corpos no rio Sena em duas semanas
Organização de direitos LGBTQIA+ suspeita que seja uma série de homicídios homofóbicos
Americanos não estão felizes com imigração e economia de governo Trump, mostra pesquisa
De acordo com a pesquisa, 81% dos americanos vê o crime no país como um "grande problema" nas grandes cidades
Quadro roubado por nazistas aparece em anúncio imobiliário na Argentina
Obra, cuja autenticidade não pode ser comprovada até que seja recuperada, seria 'Retrato de uma dama', do italiano Giuseppe Ghislandi
