Javier Milei, presidente da Argentina, estava acompanhado de sua irmã, Karina MileiLuis Robayo/AFP/Agência O Dia
O líder argentino estava acompanhado por José Luis Espert, que deixou o local em uma motocicleta, e sua irmã, Karina Milei, que foi implicada em um escândalo de corrupção na última semana.
Segundo a imprensa argentina, o ataque ocorreu quando a van que transportava Milei e sua equipe passava pelo centro do município. Os relatos são de que pessoas infiltradas começaram a arremessar pedras e outros objetos, como garrafas dágua, contra o veículo.
Minutos depois de Javier Milei chegar ao centro de Lomas de Zamora, a caravana foi suspensa por motivos de segurança, pois militantes, supostamente pró-Kirchner, começaram a gritar insultos e atirar pedras e garrafas plásticas contra o presidente.
Imediatamente, todos na van presidencial saíram do SUV branco em que viajavam e entraram em um carro preto fechado. O deputado e candidato do Partido Libertário José Luis Espert, que estava no SUV com Milei, teve que sair de moto.
Rapaz! E o Milei que foi retirado às pressas de carreata após ataque com pedras. pic.twitter.com/XGVi2Zir3I— Lázaro Rosa (@lazarorosa25) August 27, 2025
