Presidente dos EUA, Donald TrumpJim Watson/AFP

Publicado 27/08/2025 16:43 | Atualizado 27/08/2025 16:44

Os americanos, no geral, não estão satisfeitos com a forma como o presidente dos EUA, Donald Trump, lida com questões como imigração e economia, mas são mais positivos em relação à sua abordagem rigorosa contra o crime, mostra a pesquisa do The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research.

De acordo com a pesquisa, 81% dos americanos vê o crime no país como um "grande problema" nas grandes cidades - uma preocupação que Trump aproveitou ao mobilizar a Guarda Nacional para o Distrito de Columbia e ameaçar expandir esse modelo para cidades em todo o país. A abordagem do republicano parece estar o ajudando: sua taxa de aprovação geral aumentou ligeiramente, de 40% em julho para 45% agora.

No entanto, a pesquisa mostra que há menos apoio público para tomadas federais de departamentos de polícia locais, sugerindo que as opiniões podem mudar nas próximas semanas ou meses, dependendo de quão agressivamente Trump persiga suas ameaças.