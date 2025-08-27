Corpos foram encontrados no rio Sena, na localidade de Charenton-le-Pont, a sudeste de ParisAFP
Polícia francesa investiga a descoberta de cinco corpos no rio Sena em duas semanas
Organização de direitos LGBTQIA+ suspeita que seja uma série de homicídios homofóbicos
Americanos não estão felizes com imigração e economia de governo Trump, mostra pesquisa
De acordo com a pesquisa, 81% dos americanos vê o crime no país como um "grande problema" nas grandes cidades
Quadro roubado por nazistas aparece em anúncio imobiliário na Argentina
Obra, cuja autenticidade não pode ser comprovada até que seja recuperada, seria 'Retrato de uma dama', do italiano Giuseppe Ghislandi
Jornalistas exigem que Reino Unido pressione por proteção de colegas em Gaza
Os comunicadores, membros do Sindicato Nacional de Jornalistas da Grã-Bretanha (NUJ), se reuniram em frente à residência do primeiro-ministro britânico, Keir Starmer
Atirador trancou crianças que rezavam em missa antes de ataque nos EUA, diz polícia
Homem, identificado como Robin Westman mantinha um canal no YouTube com conteúdo sobre armas e assassinos em massa
Zelensky diz que autoridades ucranianas se reunirão com membros do governo Trump na sexta-feira
Encontro em Nova York faz parte de esforços diplomáticos para encerrar a guerra com a Rússia
