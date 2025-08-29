Trump já congelou bilhões de dólares destinados à ajuda internacional desde seu retorno à Casa Branca AFP
Trump pede ao Congresso corte de quase R$ 26 bilhões em ajuda internacional
Anúncio aumenta a probabilidade de paralisação do governo federal no final de setembro
Exército israelense recupera restos mortais de dois reféns em Gaza
Entre as vítimas está Ilan Weiss, de 55 anos, morador do kibutz Beeri
Homem constrói réplica de 31 metros da Torre Eiffel no quintal de casa
Estrutura levou oito anos para ser erguida
Irã executou mais de 840 pessoas desde o início do ano, denuncia ONU
Organização declarou que a 'situação real' pode ser pior devido 'dada a falta de transparência'
Chefe da ONU lamenta 'catálogo de horrores sem fim' em Gaza, onde Israel amplia ofensiva
No centro de Gaza, era possível ver filas de pessoas fugindo para o sul a pé, em carroças puxadas por burros ou em veículos lotados
Lula anuncia apoio ao acordo de neutralidade do Canal do Panamá
Presidente recebeu hoje o presidente do Panamá, José Raúl Mulino
