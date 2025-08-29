Réplica da Torre Eiffel possui 31 metrosSebastien Bozon/AFP
Homem constrói réplica de 31 metros da Torre Eiffel no quintal de casa
Estrutura levou oito anos para ser erguida
Irã executou mais de 840 pessoas desde o início do ano, denuncia ONU
Organização declarou que a 'situação real' pode ser pior devido 'dada a falta de transparência'
Chefe da ONU lamenta 'catálogo de horrores sem fim' em Gaza, onde Israel amplia ofensiva
No centro de Gaza, era possível ver filas de pessoas fugindo para o sul a pé, em carroças puxadas por burros ou em veículos lotados
Lula anuncia apoio ao acordo de neutralidade do Canal do Panamá
Presidente recebeu hoje o presidente do Panamá, José Raúl Mulino
EUA está aberto a conversas 'diretas' com Irã sobre seu programa nuclear, diz Rubio
País do Oriente Médio sofre sanções de potências europeias
Passageiro ateia fogo em si mesmo ao não conseguir comprar passagem de avião
Segundo relatos, o homem discutiu com a sua mulher antes de se incendiar
