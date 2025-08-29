Réplica da Torre Eiffel possui 31 metros - Sebastien Bozon/AFP

Publicado 29/08/2025 09:02

Um aposentado metalúrgico francês, de 77 anos, finalizou o sonho de ter uma réplica da Torre Eiffel em sua casa nesta terça-feira (26), após oito anos de trabalho. A estrutura tem 31 metros de altura.

Jean-Claude Fassler teve a ideia de criar a réplica devido à sua admiração pela obra de Gustave Eiffel, que ele considera o principal monumento do mundo. Para a construção, utilizou as ferramentas de sua antiga oficina e planos históricos encontrados em uma reprodução de 1989 dos desenhos da torre. Além disso, contou com a ajuda do neto.

A réplica, em escala 1/10, mobilizou todo o vilarejo de Sainte-Croix-aux-Mines, no leste da França, onde moradores se reuniram para ver o guindaste colocar os últimos segmentos de aço.

A montagem, pintada no característico tom “vermelho veneziano”, é sustentada por pilares de 8,5 toneladas. O construtor bancou tudo do próprio bolso e agora planeja vender a torre para cobrir as despesas. Porém, antes, pretende realizar um antigo sonho.

“Vou dormir no primeiro andar por uma noite. Assim posso dizer que consegui e que tenho um apartamento na Torre Eiffel", contou.

Em 31 de março de 1889, foi concluída oficialmente a Torre Eiffel, em Paris, para servir de arco de entrada da Exposição Universal em comemoração ao centenário da Revolução Francesa. A torre possui cerca de 330 metros e 7,3 mil toneladas.

Inicialmente, a torre seria apenas uma estrutura temporária por vinte anos. Porém, quando o contrato expirou, em 1909, a Torre Eiffel quase foi demolida, mas o seu valor como antena de transmissão de rádio a salvou. Atualmente, o monumento recebe quase sete milhões de visitantes por ano, cerca de 75% de estrangeiros.