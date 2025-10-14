Padilha visita modelo de hospital inteligente na China Beijing Tiantan Hospital/Divulgação
Padilha visita modelo de hospital inteligente na China
Brasil quer instalar modelo em 2027
Morre aos 51 anos D'Angelo, ícone da música soul
Artista estava tratando um câcner de pâncreas
Ajuda à Argentina está vinculada a quem vencer as eleições, diz Trump
Presidente dos Estados Unidos recebeu Javier Milei na Casa Branca nesta terça-feira (14)
Trump reafirma ter 'boa relação' com Xi Jinping, mas diz que vínculo 'às vezes' se complica
Discurso ocorreu antes de reunião com representantes regionais
Trump anuncia seis mortos em novo ataque em frente à costa da Venezuela
Presidente dos Estados Unidos divulgou o número de óbitos por meio de uma postagem na plataforma Truth Social
Maioria dos países não tem preparo para enfrentar o aumento de doenças neurológicas, diz OMS
Levantamento aponta que atendimentos médicos para essa área da saúde são inacessíveis para a maioria das pessoas
