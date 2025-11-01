Trump diz que pode mandar invadir a Nigéria para "eliminar completamente" terroristas islâmicos - AFP

Publicado 01/11/2025 20:31

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ordenou o Departamento de Defesa dos EUA para se "preparar para uma possível ação militar" na Nigéria, caso o governo nigeriano continue a "permitir o assassínio de cristãos".

A declaração ocorreu depois que o presidente nigeriano, Bola Ahmed Tinubu, reagiu às declarações de Trump de que a Nigéria "é um país de preocupação especial" por supostamente não conter a perseguição a cristãos.

"Se o governo nigeriano continuar permitindo o assassinato de cristãos, os EUA suspenderão imediatamente toda a ajuda e assistência à Nigéria e poderão muito bem invadir esse país agora desonrado, com armas em punho, para eliminar completamente os terroristas islâmicos que estão cometendo essas atrocidades horríveis", escreveu Trump, na Truth Social.