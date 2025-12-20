EUA intercepta novo petroleiro na costa da VenezuelaAFP
EUA intercepta novo petroleiro na costa da Venezuela
Forças americanas já haviam apreendido, na semana passada, um navio petroleiro na costa venezuelana
Lula tem reuniões bilaterais com presidentes do Panamá e Uruguai
Presidente estava em Foz do Iguaçu durante cúpula do Mercosul
'Intervenção na Venezuela seria catástrofe humanitária', diz Lula
Presidente alertou para o risco de uma invasão militar dos EUA
Ataques no metrô de Taiwan deixam três mortos e onze feridos
Segundo o Corpo de Bombeiros, quatro mortes foram confirmadas, entre elas a do suspeito, um homem de 27 anos
Piloto retém passageiros em avião no México em protesto por salários atrasados
Comandante de voo para Cancún manteve aeronave parada e afirmou não receber há mais de cinco meses
Executiva rompe silêncio sobre flagra com CEO em show do Coldplay: 'Abri mão da minha carreira por isso'
Em julho, Kristin Cabot foi vista em clima de romance com o chefe, Andy Byron
