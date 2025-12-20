Andy Byron e Kristin Cabot foram vistos abraçados no show do Coldplay - Reprodução/TikTok

Publicado 20/12/2025 11:52 | Atualizado 20/12/2025 12:40





A executiva de recursos humanos de 53, Kristin Cabot, flagrada em um momento de intimidade com o chef casado durante um show do Coldplay em Boston, afirmou que o episódio foi um erro isolado, motivado especialmente pelo consumo de álcool. Em entrevista ao jornal New York Times, divulgada na última quinta-feira (18), ela contou, pela primeira vez, sua versão, e disse que não mantinha relacionamento sexual com Andy Byron, até então CEO da empresa de tecnologia Astronomer.

O caso aconteceu em 16 de julho, quando os dois apareceram abraçados no telão do estádio. Ao perceberem que estavam sendo filmados pela conhecida "câmera do beijo", eles se separaram rapidamente, tentando esconder, o que acabou viralizando rapidamente nas redes sociais. Inclusive, Chris Martin, vocalista do Coldplay, ironizou a cena diante da plateia.

Em poucos dias, o vídeo ultrapassou 100 milhões de visualizações e se espalhou pela internet, telejornais e portais de notícias em diversos países.



"Tomei uma decisão errada, bebi alguns drinks, dancei e me comportei de maneira inadequada com meu chefe. Não é algo trivial. Assumi a responsabilidade e abandonei minha carreira por isso. Esse é o preço que escolhi pagar", declarou Cabot.

Ela também apontou que a exposição teve efeitos devastadores, já que foi humilhada on-line, ridicularizada por celebridades e rotulada de "adúltera" por pessoas desconhecidas, além de ter recebido mais de 60 ameaças de morte. Mesmo admitindo que nutria uma queda pelo CEO, Cabot garantiu que, antes daquela noite, eles sequer haviam se beijado. No show, foi a primeira vez.

A separação do marido ainda era recente quando Cabot aceitou ir ao show do Coldplay com amigos. Fã da banda, ela convidou Byron para acompanhá-la. Antes do evento, encontraram um pequeno grupo de amigos próximos em uma churrascaria.



No caminho para o estádio, ela descobriu que o futuro ex-marido também estaria no local, embora em outro setor. Seus assentos ficavam em uma área VIP, descrita por ela como escura e reservada. Os dois beberam alguns drinks e, conforme o show avançava, passaram a agir como um casal.



Na sequência, a executiva contou ter se sentido "envergonhada e horrorizada" ao se ver no telão e que os dois voltaram rapidamente ao bar.

Naquele momento, ela disse ter pensado em duas coisas: Primeiro, que o seu ex-marido estava em algum lugar no estádio e ela não queria humilhá-lo. Segundo, que Byron era seu chefe.

"Sou a chefe de RH e ele é o CEO. É tão clichê e tão ruim", afirmou.



Já no dia seguinte à apresentação, Cabot e Byron informaram o conselho da empresa sobre o ocorrido. No entanto, quando o e-mail foi enviado, o vídeo já havia se espalhado no TikTok. Assim, os dois foram afastados. Pouco depois, Byron renunciou ao cargo de CEO, seguido pela saída definitiva de Cabot.



Impactos

Kristin Cabot relembrou que dirigiu até a casa do ex-marido para conversar com os filhos antes que soubessem do episódio por terceiros. De acordo com ela, a filha de 14 anos chorou ao ouvir a explicação.

Ela afirmou ainda que queria que os filhos entendessem que erros podem acontecer, mas que ninguém deveria ser ameaçado de morte por causa deles.

Depois da conversa, participou de uma teleconferência com o conselho da Astronomer. Segundo a ex-diretora de RH, os conselheiros reconheceram que todos cometem erros, mas afirmaram que a empresa de tecnologia precisaria investigar o caso.





Após a investigação, a Astronomer teria pedido que ela retornasse ao cargo, segundo Cabot. Ela disse ter recusado, afirmando não conseguir se imaginar à frente do RH sendo alvo de chacota. A demissão negociada foi anunciada em 24 de julho. Andy Byron já havia



Após a investigação, a Astronomer teria pedido que ela retornasse ao cargo, segundo Cabot. Ela disse ter recusado, afirmando não conseguir se imaginar à frente do RH sendo alvo de chacota. A demissão negociada foi anunciada em 24 de julho. Andy Byron já havia renunciado ao cargo de CEO da Astronomer no dia 19. O jornal "The New York Times" procurou a empresa, que se recusou a comentar o caso. Ela alugou uma casa nas montanhas para tentar se recompor, mas afirmou que passou o fim de semana sem dormir. Seus dados pessoais foram divulgados, e o telefone não parava de tocar. A polícia reforçou a vigilância em sua residência, e instalou câmeras de segurança.

A executiva também relatou que, por semanas, ela quase não saiu do quarto. Recebeu algumas mensagens que indicavam conhecimento detalhado de sua rotina, que a deixaram aterrorizada.



Em um episódio, reproduziu uma dessas ameaças para a mãe sem perceber que os filhos estavam atrás da porta. A partir daí, disse que todos passaram a temer espaços públicos.

Com o fim do verão, a situação começou a se estabilizar. Cabot entrou com o pedido de divórcio. Andrew Cabot, o ex-marido, divulgou um comunicado confirmando que eles já estavam separados na época do show e pedindo privacidade.



Os filhos voltaram à escola com acompanhamento psicológico. Cabot retomou atividades como jogar tênis e começou a refletir sobre o retorno ao mercado de trabalho.



Ela disse que manteve contato com Andy Byron, mas que os dois decidiram se afastar definitivamente em setembro. A executiva negou a ideia de que tenha alcançado cargos de liderança por favores sexuais.

"Passei grande parte da minha carreira afastando assédios. A ideia de que conquistei meu lugar dormindo com homens me enfurece", lamentou.

A ex-diretora de RH contou ainda que as críticas mais duras vieram de outras mulheres, tanto nas redes sociais quanto presencialmente. Ao pensar no futuro profissional, afirmou temer que o episódio continue a defini-la. Ainda assim, disse querer deixar uma mensagem clara para os filhos.



"Você pode errar. Pode fazer besteira. Mas ninguém deveria ser ameaçado de morte por isso", afirmou na entrevista.