Piloto se identificou na gravação como Édgar MacíasReprodução / Redes sociais
Piloto retém passageiros em avião no México em protesto por salários atrasados
Comandante de voo para Cancún manteve aeronave parada e afirmou não receber há mais de cinco meses
Piloto retém passageiros em avião no México em protesto por salários atrasados
Comandante de voo para Cancún manteve aeronave parada e afirmou não receber há mais de cinco meses
Executiva rompe silêncio sobre flagra com CEO em show do Coldplay: Abri mão da minha carreira por isso'
Em julho, Kristin Cabot foi vista em clima de romance com o chefe, Andy Byron
Ucrânia e Portugal firmam parceria para produção de drones marítimos, diz Zelensky
Acordo foi assinado durante a primeira visita do premiê português Luís Montenegro e reforça cooperação em defesa e apoio europeu a Kiev
Passageiros acusam família de embarcar idosa morta em voo na Espanha
Companhia aérea afirma que a mulher de 89 anos estava viva no embarque e morreu antes da decolagem
EUA atacam mais de 70 alvos do Estado Islâmico no centro da Síria em retaliação a atentado
Operação com mais de 100 munições de precisão ocorre após ataque em Palmira que matou três americanos
Trump diz que operação na Síria é 'represália muito séria' contra Estado Islâmico
Anúncio foi feito após um ataque que causou a morte de três americanos
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.