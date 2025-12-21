Homens armados abriram fogo no local - AFP

Pelo menos nove pessoas morreram e outras dez ficaram feridas em uma ataque a tiros a um bar neste sábado (20), em Joanesburgo, na África do Sul. Até o momento, ninguém foi preso.

Nas redes sociais, a polícia informou que cerca de 12 suspeitos, que estavam em uma kombi branca e um carro sedan prata, abriram fogo de forma aleatória contra frequentadores do estabelecimento e continuaram atirando durante a fuga.

O órgão apontou ainda que o estabelecimento tinha licença para funcionar. A corporação tenta identificar e localizar os atiradores.

A maioria estava armada com pistolas e um deles portava um fuzil de assalto AK-47, segundo declarou no local o subdelegado da polícia provincial, Fred Kekana, ao canal de televisão SABC.



"Ao que parece, depois de atirar nas vítimas, eles as revistaram. Roubaram seus objetos de valor, em particular seus telefones celulares", acrescentou.



Entre os mortos está o motorista de um serviço de táxi que se encontrava do lado de fora do bar, acrescentou.

#sapsGP Gauteng Serious and Violent Crime Investigations together with Crime Detection Tracing Unit have launched a manhunt for the suspects involved in a multiple shooting incident during the early hours in Bekkersdal on Sunday, 21 December 2025. The incident has resulted in… pic.twitter.com/EKIed2K0mt — SA Police Service (@SAPoliceService) December 21, 2025

A África do Sul, um país de 63 milhões de habitantes, sofre com elevadas taxas de criminalidade, incluindo uma das taxas de homicídio mais altas do mundo.



Entre abril e setembro, aproximadamente 63 pessoas foram assassinadas por dia neste país, o mais industrializado do continente.

*Com informações da AFP