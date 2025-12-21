Homens armados abriram fogo no localAFP
"Ao que parece, depois de atirar nas vítimas, eles as revistaram. Roubaram seus objetos de valor, em particular seus telefones celulares", acrescentou.
Entre os mortos está o motorista de um serviço de táxi que se encontrava do lado de fora do bar, acrescentou.
#sapsGP Gauteng Serious and Violent Crime Investigations together with Crime Detection Tracing Unit have launched a manhunt for the suspects involved in a multiple shooting incident during the early hours in Bekkersdal on Sunday, 21 December 2025. The incident has resulted in… pic.twitter.com/EKIed2K0mt— SA Police Service (@SAPoliceService) December 21, 2025
Entre abril e setembro, aproximadamente 63 pessoas foram assassinadas por dia neste país, o mais industrializado do continente.
