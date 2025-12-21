Cristina Kirchner foi presidente da Argentina entre 2007 e 2015 e vice-presidente entre 2019 e 2023 - AFP

Publicado 21/12/2025 10:59 | Atualizado 21/12/2025 11:00

A ex-presidente argentina Cristina Kirchner foi operada neste sábado (20) devido a um apendicite e se recuperou “sem complicações”, informou o hospital Otamendi em um boletim médico. Ela foi internada no centro médico de Buenos Aires após apresentar dor abdominal.



O centro médico informou que foi realizada uma cirurgia laparoscópica que confirmou o diagnóstico de “apendicite com peritonite localizada” e que a paciente se recupera “sem complicações pós-operatórias”.

A ex-presidente havia sido transferida de seu apartamento em Buenos Aires para o centro médico com autorização judicial. Ela cumpre condenação de seis anos por corrupção e está em prisão domiciliar.



Kirchner, de 72 anos, foi presidente da Argentina entre 2007 e 2015 e vice-presidente entre 2019 e 2023.