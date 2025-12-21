Imagem de raio-X mostra as cápsulas de heroína no corpo de uma das acusadas - Divulgação/Polícia de Taiwan

Imagem de raio-X mostra as cápsulas de heroína no corpo de uma das acusadasDivulgação/Polícia de Taiwan

Publicado 21/12/2025 15:41

Duas mulheres, de 30 e 38 anos, foram presas em Taiwan após tentar contrabandear 115 cápsulas de heroína escondidas no próprio corpo, sendo mais de 100 delas introduzidas no ânus. A polícia de fronteira efetuou as prisões em setembro, no Aeroporto Internacional de Kaohsiung, mas o caso só foi revelado agora pelas autoridades locais.

De acordo com a Agência Central de Notícias de Taiwan (CNA), agentes do controle antidrogas identificaram indícios do crime durante a fiscalização de rotina, em um desembarque de um voo proveniente da Tailândia. Após a revista e exames de raios-X, as mulheres foram levadas ao hospital, onde os médicos retiraram todas as embalagens de droga com segurança. Mais de 100 cápsulas estavam escondidas no ânus das acusadas. As embalagens maiores foram engolidas.

No total, as suspeitas transportavam 664 gramas de heroína, avaliadas em cerca de R$ 1,43 milhão. Ainda assim, segundo as autoridades, elas teriam recebido apenas cerca de R$ 5 mil e uma viagem com despesas pagas como pagamento pelo transporte ilegal.

De acordo com a imprensa local, as mulheres afirmaram desconhecer a quantidade exata de droga que carregavam no corpo e demonstraram choque ao receber a informação por meio de um tradutor. Uma delas transportava 54 cápsulas, somando 390,93 gramas, enquanto a outra levava 61 unidades, com peso total de 273,07 gramas.

As investigações indicam que a quadrilha reembalou a heroína em pequenos pacotes plastificados, adequados para ocultação corporal. Para os investigadores, o grupo explorou a vulnerabilidade financeira das suspeitas, que viviam em condições precárias e teriam sido aliciadas sem pleno conhecimento das leis.

A Justiça de Taiwan informou que as duas mulheres foram formalmente indiciadas por crimes relacionados ao tráfico de drogas e aguardam julgamento.