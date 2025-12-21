Imagem de raio-X mostra as cápsulas de heroína no corpo de uma das acusadasDivulgação/Polícia de Taiwan
Mulheres são presas em aeroporto com mais de 100 cápsulas de drogas no ânus
Detidas em Taiwan foram usadas como 'mulas' por quadrilha internacional de traficantes e transportavam 664 gramas de heroína
Austrália presta homenagem às vítimas de ataque antissemita em Sydney
Pelo menos 15 pessoas morreram
Rússia nega preparação de reunião trilateral com Ucrânia e EUA
Guerra logo entrará no quinto ano
Ex-presidente da Argentina passa por cirurgia após sentir dores abdominais
Cristina Kirchner foi diagnosticada com apendicite
Vítimas e congressistas criticam documentos censurados do caso Epstein
Democratas exigiram respostas depois que uma imagem que incluía uma foto de Donald Trump foi removida removida
Ataque a tiros deixa pelo menos nove mortos na África do Sul
Outras dez pessoas ficaram feridas
