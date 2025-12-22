Acidente aconteceu na rodovia na ilha de Java, na IndonésiaAFP
Acidente de ônibus mata 16 pessoas na Indonésia
Veículo bateu em uma barreira de segurança
General russo morre em explosão de carro-bomba em Moscou
Comitê anunciou a abertura de uma investigação do 'assassinato'
Publicação da Nasa sobre invenção do avião irrita brasileiros
Reações ironizaram a forma como os norte-americanos teriam conseguido decolar
Mulheres são presas em aeroporto com mais de 100 cápsulas de drogas no ânus
Detidas em Taiwan foram usadas como 'mulas' por quadrilha internacional de traficantes e transportavam 664 gramas de heroína
Austrália presta homenagem às vítimas de ataque antissemita em Sydney
Pelo menos 15 pessoas morreram
Rússia nega preparação de reunião trilateral com Ucrânia e EUA
Guerra logo entrará no quinto ano
