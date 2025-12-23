Projeto foi aprovado por unanimidade pelo partido do presidente Nicolás MaduroAFP
Parlamento da Venezuela aprova lei que prevê prisão a quem promove bloqueio naval
Texto aprovado por aliados de Maduro prevê penas de até 20 anos e multas milionárias
Egito vai restaurar artefato de madeira 'mais antigo da história da humanidade'
Reparo da barca solar do rei Queóps deve durar cerca de quatro anos
EUA: Mais de 8 mil novos documentos sobre caso Epstein são divulgados
Arquivos contêm centenas de vídeos e áudios, incluindo imagens de vigilância de quando o criminoso sexual foi encontrado morto em sua cela
Trump afirma que o mais 'inteligente' seria Maduro deixar o poder na Venezuela
Caracas denuncia uma campanha dos EUA para derrubar o presidente venezuelano e assumir o controle das riquezas do país
Petro decreta emergência econômica por 'crise fiscal iminente' na Colômbia
Medida foi tomada após o Congresso arquivar a reforma tributária em que o governo pretendia obter recursos adicionais para o orçamento de 2026
Greta Thunberg é presa em Londres durante protesto pró-Palestina
Ativista foi detida sob a Lei Antiterrorismo ao apoiar grupo considerado terrorista pelo governo britânico
