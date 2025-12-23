Ativista já foi presa outras vezes - AFP

Ativista já foi presa outras vezesAFP

Publicado 23/12/2025 10:45

A ativista Greta Thunberg, de 22 anos, foi presa nesta terça-feira (23) durante um ato pró-Palestina, em Londres, na Inglaterra. A informação foi compartilhada pelo grupo "Defend Our Juries".

"Greta Thunberg foi presa sob a Lei Antiterrorismo durante o protesto de confinamento organizado pelos Prisioneiros pela Palestina", afirmou a organização em comunicado. No momento da prisão, a ativista segurava uma placa com os dizeres: "Eu apoio os prisioneiros da Ação Palestina. Eu me oponho ao genocídio."



O cartaz que Greta segurava era em apoio ao grupo Palestine Action, que é considerado terrorista pelo governo britânico.



A ativista já foi presa outras vezes. Em outubro deste ano, ela foi deportada de Israel após participar de uma embarcação da Global Sumud Flotilla, que viajava até Gaza para levar ajuda humanitária.