Papa Leão XIV pediu que o exercício do poder dê lugar à solidariedade e à simplicidadeAFP
Papa adverte administração da Igreja contra 'sede de dominação'
Em discurso à Cúria Romana, Leão XIV retoma apelo por humildade, união e serviço
Secretária de Segurança Interna dos EUA diz que Maduro 'tem que sair'
Até agora, forças militares americanas capturaram dois navios e perseguiram um terceiro
Governo dos EUA suspende projetos de energia eólica no mar
Medida anunciada pela administração Trump afeta cinco parques no Atlântico
Bizarro! Papai Noel é demitido de shopping por agredir criança
Caso causou comoção. "Bom Velhinho" alegou que apenas se defendeu depois de ter sua barba puxada com força por um menino
Trump nomeia emissário para a Groenlândia; Dinamarca convoca embaixador
Desde seu retorno à Casa Branca, o republicano afirma que 'precisa' da ilha de localização estratégica e rica em recursos naturais para garantir a segurança dos EUA
Morre James Ransone, ator de 'The Wire' e 'It: Capítulo 2', aos 46 anos
Artista também fez 'O Telefone Preto'
