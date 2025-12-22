Shopping Sherwood Park Mall, em Edmonton, no CanadáReprodução
Bizarro! Papai Noel é demitido de shopping por agredir criança
Caso causou comoção. "Bom Velhinho" alegou que apenas se defendeu depois de ter sua barba puxada com força por um menino
Bizarro! Papai Noel é demitido de shopping por agredir criança
Caso causou comoção. "Bom Velhinho" alegou que apenas se defendeu depois de ter sua barba puxada com força por um menino
Papa adverte administração da Igreja contra 'sede de dominação'
Em discurso à Cúria Romana, Leão XIV retoma apelo por humildade, união e serviço
Trump nomeia emissário para a Groenlândia; Dinamarca convoca embaixador
Desde seu retorno à Casa Branca, o republicano afirma que 'precisa' da ilha de localização estratégica e rica em recursos naturais para garantir a segurança dos EUA
Morre James Ransone, ator de 'The Wire' e 'It: Capítulo 2', aos 46 anos
Artista também fez 'O Telefone Preto'
Acidente de ônibus mata 16 pessoas na Indonésia
Veículo bateu em uma barreira de segurança
General russo morre em explosão de carro-bomba em Moscou
Comitê anunciou a abertura de uma investigação do 'assassinato'
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.