Shopping Sherwood Park Mall, em Edmonton, no Canadá - Reprodução

Publicado 22/12/2025 15:58 | Atualizado 22/12/2025 15:59

O que deveria ser uma celebração natalina terminou em polêmica em um shopping center de Sherwood Park, na cidade de Edmonton, província de Alberta, no Canadá. Um Papai Noel foi demitido após dar um tapa na mão de uma criança durante uma simples visita. Segundo relatos, o menino teria puxado a barba do personagem com muita força, o que provocou a reação do "Bom Velhinho".

O episódio ocorreu em um vilarejo a leste de Edmonton e rapidamente provocou repercussão negativa. Diante da situação, a administração do Sherwood Park Mall se manifestou publicamente e pediu desculpas à criança e à família. Em comunicado publicado no Facebook, o shopping classificou a conduta como “completamente inaceitável” e confirmou o afastamento imediato do funcionário.

Além disso, a direção do centro comercial afirmou que o Papai Noel “foi removido do programa e não retornará”, reforçando que proporcionar uma experiência positiva às crianças é prioridade. “Garantir que cada criança tenha uma vivência natalina mágica é de extrema importância para nós”, destaca a nota.

A Cherry Hill Programs, empresa responsável pela seleção e treinamento de Papais Noéis em centenas de locais no Canadá, incluindo o Sherwood Park Mall, também se posicionou. Em declaração à agência de notícias Canadian Press, a companhia informou que tomou providências rápidas e substituiu o profissional. “O Papai Noel foi trocado para que as famílias possam continuar vivenciando a magia do Natal durante o restante da temporada”, afirmou.

Apesar das medidas adotadas, o caso dividiu opiniões nas redes sociais. Enquanto parte dos internautas criticou a atitude do personagem, outros saíram em sua defesa. Alguns comentários questionaram a punição e responsabilizaram a criança pelo ocorrido, argumentando que “ações têm consequências” e que o Papai Noel teria reagido a uma provocação.

