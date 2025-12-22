James Ransone nasceu em Baltimore, Maryland, cenário principal de ’The Wire’AFP
O ator nasceu em Baltimore, Maryland, cenário principal de "The Wire", uma série do início dos anos 2000 sobre policiais e traficantes de drogas.
Ransone interpretou, durante 12 episódios, um trabalhador portuário que se tornou traficante na segunda temporada da premiada série.
Além de seu trabalho na televisão, Ransone participou de vários filmes, incluindo "It - Capítulo Dois" e "O Telefone Preto".
