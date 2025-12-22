Desde seu retorno ao poder, Trump emitiu uma série de decretos para frear o avanço desse setor - AFP

Publicado 22/12/2025 16:21 | Atualizado 22/12/2025 16:21

O governo dos Estados Unidos anunciou, nesta segunda-feira (22), a suspensão dos grandes projetos de energia eólica offshore em construção no país por motivos de “segurança nacional”, uma medida mais recente adotada pela administração de Donald Trump contra as energias renováveis.

O secretário do Interior dos EUA, Doug Burgum, responsável, entre outras coisas, pelos recursos naturais, declarou a suspensão imediata "das licenças de exploração de todos os grandes projetos eólicos offshore (em alto-mar) em construção nos Estados Unidos" após o Departamento de Defesa identificar "riscos para a segurança nacional" associados a essas iniciativas.

Esses riscos estariam relacionados ao "movimento das pás" dos aerogeradores e às suas "torres altamente refletivas", que "criam interferências nos radares", transferidou em comunicado.

Cinco projetos de construção de parques eólicos offshore, todos no Atlântico, perto da costa leste dos Estados Unidos, são afetados por essa suspensão, que, segundo o departamento, busca dar tempo às autoridades e às empresas envolvidas "para avaliar a possibilidade de mitigar os riscos" em questão.

Esse anúncio chega em um contexto de ataques do governo americano contra as energias renováveis e, em particular, contra a eólica.

Desde seu retorno ao poder, Trump emitiu uma série de decretos para frear o avanço desse setor, entre eles o congelamento de licenças de exploração e de empréstimos federais para qualquer projeto eólico no mar ou em terra.

“Não vamos apostar na [energia] eólica”, declarou em janeiro o presidente republicano, que, em paralelo, multiplica as ações para contribuir para a exploração de energias fósseis.

"Um único gasoduto fornece tanta energia quanto esses cinco projetos juntos", disse nesta segunda no X Doug Burgum, conhecido por sua proximidade com a indústria do petróleo e gás, qualificando a suspensão como uma medida "de bom senso".