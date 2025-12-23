Presidente da Colômbia, Gustavo PetroAFP
Petro decreta emergência econômica por 'crise fiscal iminente' na Colômbia
Medida foi tomada após o Congresso arquivar a reforma tributária em que o governo pretendia obter recursos adicionais para o orçamento de 2026
Petro decreta emergência econômica por 'crise fiscal iminente' na Colômbia
Medida foi tomada após o Congresso arquivar a reforma tributária em que o governo pretendia obter recursos adicionais para o orçamento de 2026
Greta Thunberg é presa em Londres durante protesto pró-Palestina
Ativista foi detida sob a Lei Antiterrorismo ao apoiar grupo considerado terrorista pelo governo britânico
Louvre instala grade em janela por onde ladrões entraram durante roubo de joias
Peças continuam desaparecidas
Ataques russos provocam duas mortes e apagão na Ucrânia
Várias pessoas ficaram feridas
Secretária de Segurança Interna dos EUA diz que Maduro 'tem que sair'
Até agora, forças militares americanas capturaram dois navios e perseguiram um terceiro
Governo dos EUA suspende projetos de energia eólica no mar
Medida anunciada pela administração Trump afeta cinco parques no Atlântico
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.