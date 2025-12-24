Comentários acontecem na esteira da adoção, pelos EUA, de tarifas adicionais sobre semicondutores da ChinaJim Watson / AFP
China critica tarifas dos EUA sobre semicondutores e ameaça retaliação
País afirma que medidas americanas desestabilizam cadeias globais de suprimentos e prejudicam o desenvolvimento industrial
Especialistas da ONU criticam bloqueio dos Estados Unidos contra Venezuela
Relatores afirmam que medida ordenada por Trump viola direito internacional e pode ser caracterizada como ataque armado
Retrospectiva 2025: um ano que deixou marcas profundas no mundo
Tensões políticas, desastres naturais e guerras diplomáticas impactaram o cenário internacional
Parlamento da Venezuela aprova lei que prevê prisão a quem promove bloqueio naval
Texto aprovado por aliados de Maduro prevê penas de até 20 anos e multas milionárias
Egito vai restaurar artefato de madeira 'mais antigo da história da humanidade'
Reparo da barca solar do rei Queóps deve durar cerca de quatro anos
EUA: Mais de 8 mil novos documentos sobre caso Epstein são divulgados
Arquivos contêm centenas de vídeos e áudios, incluindo imagens de vigilância de quando o criminoso sexual foi encontrado morto em sua cela
