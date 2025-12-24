Comentários acontecem na esteira da adoção, pelos EUA, de tarifas adicionais sobre semicondutores da China - Jim Watson / AFP

Publicado 24/12/2025 14:16

O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Lin Jian, afirmou durante coletiva de imprensa que o país se opõe firmemente à "imposição arbitrária de tarifas" pelos Estados Unidos e à "supressão injusta das indústrias chinesas". Segundo ele, as ações dos EUA desestabilizam as cadeias de suprimentos globais, dificultam o desenvolvimento da indústria de semicondutores em vários países e prejudicam tanto a si mesmos quanto aos outros.

Os comentários acontecem na esteira da adoção, pelos EUA, de tarifas adicionais sobre semicondutores da China, a princípio com alíquota de 0% e que deverá ser elevada em junho de 2027.

Lin Jian disse que o Ministério solicitou aos EUA a corrigir a decisão o mais rápido possível, guiado pelo consenso alcançado pelos chefes de Estado dos dois países. Ele afirmou que se os EUA persistirem em suas ações unilaterais, a China tomará medidas correspondentes de forma resoluta para salvaguardar seus direitos e interesses legítimos.