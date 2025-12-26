Ataque aconteceu em uma fábrica no centro do JapãoReprodução/ redes sociais
Ataque com faca e spray deixa pelo menos 14 feridos no Japão
Suspeito foi preso em flagrante
Venezuela liberta 99 detidos após protestos por reeleição de Maduro
Manifestações deixaram 28 mortos
Rússia chama ações dos EUA contra Venezuela de ‘pirataria’ e ‘bandidagem’
Russos já haviam condenado a ofensiva americana na terça-feira (23), durante reunião do Conselho de Segurança da ONU
Trump diz que os EUA lançaram ataques contra o Estado Islâmico na Nigéria
Segundo o presidente, a ofensiva teve como alvo integrantes do grupo extremista acusados de atacar cristãos
Diddy pede ‘libertação imediata’ da prisão após condenação
Cantor, de 56 anos, está preso pelo transporte de pessoas através de fronteiras estaduais para qualquer crime sexual
Tribunal russo condena opositor de Putin a seis anos de prisão
Sergei Udaltsov faz parte do movimento Frente de Esquerda, é afiliado ao Partido Comunista e se opõe ao líder russo
