Ataque aconteceu em uma fábrica no centro do Japão - Reprodução/ redes sociais

Publicado 26/12/2025 08:57 | Atualizado 26/12/2025 08:58

Pelo menos 14 pessoas ficaram feridas nesta sexta-feira (16) em um ataque com faca em uma fábrica no centro do Japão, durante o qual um spray também foi atirado na direção às vítimas.

“Catorze pessoas foram levadas pelos serviços de emergência”, declarou à AFP Tomoharu Sugiyama, comandante do departamento de bombeiros da cidade de Mishima, na região de Shizuoka.

Segundo ele, os serviços de emergência receberam uma ligação de uma fábrica de borracha próxima com a denúncia de que "cinco ou seis pessoas tinham sido esfaqueadas por alguém" e que também havia sido utilizado um "líquido em aerossol". Uma pessoa foi detida, segundo a imprensa japonesa.