Sergei Udaltsov, opositor ao regime de Vladimir Putin, foi condenado a seis anos de cadeia - Reprodução de vídeo

Publicado 25/12/2025 18:52 | Atualizado 25/12/2025 18:52

Um tribunal russo condenou nesta quinta-feira (25) um ativista pró-guerra na Ucrânia, mas crítico do presidente da Rússia, Vladimir Putin, por apoiar o terrorismo e o sentenciou a seis anos de prisão. Sergei Udaltsov, líder do movimento Frente de Esquerda, que se opõe a Putin e é afiliado ao Partido Comunista, foi preso no ano passado.

De acordo com o site de notícias independente russo Mediazona, as acusações derivam de um artigo que Udaltsov publicou na internet em apoio a outro grupo de ativistas russos acusados de formar uma organização terrorista. Esses ativistas foram condenados no início deste mês a penas que variam de 16 a 22 anos de prisão.

Udaltsov rejeitou as acusações contra ele como fabricadas. Nesta quinta, ele denunciou a sentença como "vergonhosa" e disse que iria iniciar uma greve de fome, relatou a Mediazona. De acordo com a sentença, o ativista cumprirá sua pena em uma colônia penal de segurança máxima.