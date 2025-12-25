Sergei Udaltsov, opositor ao regime de Vladimir Putin, foi condenado a seis anos de cadeiaReprodução de vídeo
Tribunal russo condena opositor de Putin a seis anos de prisão
Sergei Udaltsov faz parte do movimento Frente de Esquerda, é afiliado ao Partido Comunista e se opõe ao líder russo
Tribunal russo condena opositor de Putin a seis anos de prisão
Sergei Udaltsov faz parte do movimento Frente de Esquerda, é afiliado ao Partido Comunista e se opõe ao líder russo
Zelensky diz que há documentos 'quase' e 'totalmente' prontos em plano de paz
Comentário foi feito após conversas com Steve Witkoff, enviado especial da Casa Branca, e Jared Kushner, genro do presidente dos EUA
Rei Charles III pede 'reconciliação' em mensagem de Natal
Monarca classificou o período atual como 'incerto' e destacou que o 'mundo parece girar cada vez mais rápido'
Morre John Robertson, ex-jogador e bicampeão europeu, aos 72 anos
Ex-tleta era conhecido como 'Picasso' da era de ouro do Nottingham Forest
Papa faz apelo por diálogo direto Rússia-Ucrânia e recorda situação em Gaza
Leão XIV, que tem cidadania norte-americana e peruana, também reservou palavras para a América Latina e seus líderes
Em sua 1ª Missa do Galo, Papa Leão XIV defende pobres, estrangeiros e crianças
Cerimônia é realizada anualmente na véspera de Natal
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.