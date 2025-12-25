Rei Carlos III em gravação de mensagem de Natal na Capela de Nossa Senhora de Henrique VIIAFP
Rei Charles III pede 'reconciliação' em mensagem de Natal
Monarca classificou o período atual como 'incerto' e destacou que o 'mundo parece girar cada vez mais rápido'
Rei Charles III pede 'reconciliação' em mensagem de Natal
Monarca classificou o período atual como 'incerto' e destacou que o 'mundo parece girar cada vez mais rápido'
Morre John Robertson, ex-jogador e bicampeão europeu, aos 72 anos
Ex-tleta era conhecido como 'Picasso' da era de ouro do Nottingham Forest
Papa faz apelo por diálogo direto Rússia-Ucrânia e recorda situação em Gaza
Leão XIV, que tem cidadania norte-americana e peruana, também reservou palavras para a América Latina e seus líderes
Em sua 1ª Missa do Galo, Papa Leão XIV defende pobres, estrangeiros e crianças
Cerimônia é realizada anualmente na véspera de Natal
Embaixador do Brasil na ONU pede fim da ação dos EUA contra Venezuela
Donald Trump ameaça invadir o país comandado por Nicolás Maduro
China critica tarifas dos EUA sobre semicondutores e ameaça retaliação
País afirma que medidas americanas desestabilizam cadeias globais de suprimentos e prejudicam o desenvolvimento industrial
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.