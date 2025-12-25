Ex-atacante escocês John Robertson, apelidado de ’Picasso’ pelo técnico Brian Clough - Reprodução/ internet

Publicado 25/12/2025 15:54

O ex-atacante escocês John Robertson, apelidado de 'Picasso' pelo técnico Brian Clough, morreu aos 72 anos, anunciou nesta quinta-feira (25) o Nottingham Forest, clube pelo qual foi campeão europeu duas vezes.



"Estamos com o coração partido ao anunciar o falecimento de John Robertson, uma lenda do Nottingham Forest e um amigo muito querido", disse o clube em um comunicado.



"Um autêntico ícone do nosso clube e bicampeão da Copa da Europa, John será para sempre lembrado por seu talento incomparável, sua humildade e sua dedicação inabalável ao Nottingham Forest", acrescentou.

A statement from John Robertson’s family.



It is with immense pain and sadness that we announce the passing of our wonderful husband, dad and grandad.



John passed away peacefully on Christmas morning with his wife and family by his side, after a long illness. Our only comfort… pic.twitter.com/Y7617nCZLR — Nottingham Forest (@NFFC) December 25, 2025

Nascido em 20 de janeiro de 1953, em Lanarkshire, na Escócia, Robertson se juntou ao Nottingham Forest aos 17 anos. A chegada de Brian Clough como técnico, em 1975, fez com que ele mudasse de posição, passando de meio-campista para ponta esquerda.Robertson fez parte do elenco que levou o Forest à Primeira Divisão inglesa em 1977. Em pouco tempo, o clube se tornou campeão inglês (1978) e conquistou a Copa dos Campeões Europeus duas vezes (1979 e 1980).Para Clough, Robertson era "um dos melhores pontas que já se viu, tão talentoso quanto os brasileiros ou os italianos"."Você lhe dava uma bola e um metro de gramado, e ele era um artista. O Picasso do nosso esporte", declarou, dando-lhe um apelido que o acompanhou até o fim da vida.Pela seleção escocesa, John Robertson disputou 28 partidas e marcou 8 gols. Representou seu país na Copa do Mundo de 1978, na Argentina, e no Mundial de 1982, na Espanha.Após seus anos de glória no Forest, assinou com o Derby County em 1983, antes de retornar a Nottingham.Como treinador, trabalhou como auxiliar técnico de Martin O'Neill no Wycombe, Norwich, Leicester, Celtic e Aston Villa.