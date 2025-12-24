Embaixador do Brasil na ONU pede fim da ação dos EUA contra Venezuela Valter Campanato/Agência Brasil
Embaixador do Brasil na ONU pede fim da ação dos EUA contra Venezuela
Donald Trump ameaça invadir o país comandado por Nicolás Maduro
China critica tarifas dos EUA sobre semicondutores e ameaça retaliação
País afirma que medidas americanas desestabilizam cadeias globais de suprimentos e prejudicam o desenvolvimento industrial
Especialistas da ONU criticam bloqueio dos Estados Unidos contra Venezuela
Relatores afirmam que medida ordenada por Trump viola direito internacional e pode ser caracterizada como ataque armado
Retrospectiva 2025: um ano que deixou marcas profundas no mundo
Tensões políticas, desastres naturais e guerras diplomáticas impactaram o cenário internacional
Parlamento da Venezuela aprova lei que prevê prisão a quem promove bloqueio naval
Texto aprovado por aliados de Maduro prevê penas de até 20 anos e multas milionárias
Egito vai restaurar artefato de madeira 'mais antigo da história da humanidade'
Reparo da barca solar do rei Queóps deve durar cerca de quatro anos
