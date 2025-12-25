Donald Trump, presidente dos Estados UnidosAFP
Trump diz que os EUA lançaram ataques contra o Estado Islâmico na Nigéria
Segundo o presidente, a ofensiva teve como alvo integrantes do grupo extremista acusados de atacar cristãos
Diddy pede ‘libertação imediata’ da prisão após condenação
Cantor, de 56 anos, está preso pelo transporte de pessoas através de fronteiras estaduais para qualquer crime sexual
Tribunal russo condena opositor de Putin a seis anos de prisão
Sergei Udaltsov faz parte do movimento Frente de Esquerda, é afiliado ao Partido Comunista e se opõe ao líder russo
Zelensky diz que há documentos 'quase' e 'totalmente' prontos em plano de paz
Comentário foi feito após conversas com Steve Witkoff, enviado especial da Casa Branca, e Jared Kushner, genro do presidente dos EUA
Rei Charles III pede 'reconciliação' em mensagem de Natal
Monarca classificou o período atual como 'incerto' e destacou que o 'mundo parece girar cada vez mais rápido'
Morre John Robertson, ex-jogador e bicampeão europeu, aos 72 anos
Ex-tleta era conhecido como 'Picasso' da era de ouro do Nottingham Forest
