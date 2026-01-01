Turquia já realizou operações semelhantes em larga escala contra suspeitos de pertencerem ao Estado IslâmicoBashar Taleb / AFP
Na semana passada, a Procuradoria-Geral de Istambul afirmou que as autoridades detiveram 115 suspeitos que estariam planejando ataques contra não muçulmanos nas celebrações de Natal e de ano-novo. A Turquia é um país predominantemente muçulmano.
O EI realizou uma série de atentados mortais na Turquia. Um dos maiores foi o ataque a tiros em uma boate de Istambul em 1.º de janeiro de 2017 - os terroristas mataram 39 pessoas.
Durante as batidas da polícia, na segunda-feira, 29, membros de uma suposta célula do EI abriram fogo contra agentes na província de Yalova, no noroeste da Turquia. Seis suspeitos e três policiais foram mortos no confronto, quando as forças de segurança invadiram a casa usada como esconderijo. As autoridades afirmaram que todos os suspeitos eram cidadãos turcos.
Ressurgimento
A Turquia já realizou operações semelhantes em larga escala contra suspeitos de pertencerem ao EI, mas a mais nova campanha ocorre em um contexto de aparente ressurgimento global, marcado por um recente ataque inspirado pelo EI na Austrália e atentados contra forças americanas na Síria.
As forças armadas dos EUA afirmaram na terça-feira que 25 membros do grupo foram mortos ou capturados na Síria neste mês, após a emboscada que matou dois soldados e um intérprete civil americanos.
O Comando Central dos EUA, que supervisiona o Oriente Médio, afirmou que 11 missões foram realizadas nos últimos dias, após os ataques iniciais contra instalações de armas e infraestrutura do EI no dia 19, que atingiram 70 alvos no centro da Síria.
Nos últimos dias, as forças de segurança sírias também lançaram operações contra o EI, incluindo incursões nos arredores da capital, Damasco.
O grupo terrorista já controlou grandes áreas da Síria e do Iraque - ambos países que fazem fronteira com a Turquia - e inspirou ataques em todo o mundo. O grupo perdeu seu último reduto territorial na Síria em 2019, mas continuou a operar em menor escala em partes do Oriente Médio, da Ásia e da África.
