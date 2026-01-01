Incêndio destruiu uma igreja do século XIX em Amsterdã durante as celebrações conturbadas de Ano Novo - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 01/01/2026 10:07 | Atualizado 01/01/2026 10:10

Um incêndio destruiu, nesta quinta-feira (1º), uma igreja do século XIX em Amsterdã durante as celebrações conturbadas de Ano-Novo nos Países Baixos, com duas mortes por fogos de artifício e vários atos violentos contra a polícia.