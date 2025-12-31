O réveillon na Austrália foi festejado com a tradicional queima de fogos na Baía de SydneyX (antigo Twitter)/Reprodução
Happy New Year 2026 Sydney, Australia pic.twitter.com/iLoLiiTcaL— VIEW (@viewsoff_) December 31, 2025
Agora você pode ler esta notícia off-line
O réveillon na Austrália foi festejado com a tradicional queima de fogos na Baía de SydneyX (antigo Twitter)/Reprodução
Happy New Year 2026 Sydney, Australia pic.twitter.com/iLoLiiTcaL— VIEW (@viewsoff_) December 31, 2025
Vídeo: já é 2026 na Austrália
Antes da tradicional queima de fogos, foi feito um minuto de silêncio em memória das vítimas do atentado terrorista cometido no dia 15 contra judeus na Praia de Bondi
Choque entre trens no Peru deixa um morto e 40 feridos
Corpo do maquinista de uma das composições ficou preso nas ferragens
Justiça argentina revisa protocolo de Milei contra bloqueios de ruas em protestos
Resolução ministerial tem gerado incidentes com feridos graves, incluindo aposentados e jornalistas
Neta do ex-presidente John F. Kennedy morre aos 35 anos
Tatiana Schlossberg sofria de leucemia e chegou a fazer um transplante de medula óssea
Ladrões usam furadeira para roubar 30 milhões de euros de banco alemão
Criminosos abriram mais de 3 mil cofres que continham dinheiro, ouro e joias
Homem convive com urso de cerca de 250 kg em porão da própria casa há mais de um mês
Johnson ameaça processar as autoridades se o animal não for retirado
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.