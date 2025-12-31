O réveillon na Austrália foi festejado com a tradicional queima de fogos na Baía de Sydney - X (antigo Twitter)/Reprodução

O réveillon na Austrália foi festejado com a tradicional queima de fogos na Baía de SydneyX (antigo Twitter)/Reprodução

Publicado 31/12/2025 11:15

Por conta do fuso horário, a Oceania foi o primeiro continente a entrar em 2026. Na Austrália, o réveillon foi comemorado às 10h desta quarta-feira, 31, no horário de Brasília. A tradicional queima de fogos na Baía de Sydney, ao lado da Opera House, atraiu uma multidão. Segundo as autoridades locais, não foram registrados incidentes.

Happy New Year 2026 Sydney, Australia pic.twitter.com/iLoLiiTcaL — VIEW (@viewsoff_) December 31, 2025

Antes da queima de fogos, os australianos fizeram um minuto de silêncio em memória das vítimas do atentado cometido contra judeus na Praia de Bondi, no dia 15, que resultou na morte de 15 pessoas.

Antes da virada do ano, às 21 h (horário local), houve um espetáculo pirotécnico. Chamada de "fogos da família", a queima atrai pessoas — principalmente idosos e crianças — que não desejam estar nas aglomerações da meia-noite.

Em Auckland, capital da Nova Zelândia, a queima de fogos ocorreu na Sky Tower.